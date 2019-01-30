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FETÖ sanığı iş adamından "sahte kimlik" itirafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 11:05 | Son Güncelleme

FETÖ'nün "büyük bölge mütevellisi" olduğu iddiasıyla aranırken yakalanan bir çiğ köfte markasının hissedarlarından Murat Sivrikaya'nın yakalanmamak için ilkokul arkadaşının kimlik bilgilerini kullanarak sahte nüfus cüzdanı ve sürücü belgesi hazırlattığı ortaya çıktı - Sivrikaya'nın iddianamedeki ifadesinden: - "İnternetten tanıştığım kişi, sahte nüfus cüzdanı ve ehliyet işlemi için 2 bin 500 lira istedi. Bir hafta sonra Basmane Garı'na gittim. 50-55 yaşlarında kır saçlı, orta boylu bir kişiden H.K. adına düzenlenen ve üzerinde internetten gönderdiğim fotoğrafın bulunduğu kimlik ve sürücü belgesini alarak istediği parayı verdim"

İZMİR (AA) - ÖMER SÜT - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "büyük bölge mütevellisi" olduğu gerekçesiyle tutuklanan bir çiğ köfte markasının hissedarlarından Murat Sivrikaya'nın ilkokul arkadaşı adına çıkarttığı sahte nüfus cüzdanı ve ehliyet için 2 bin 500 lira ödediği iddianameye yansıdı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanık Sivrikaya hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Sivrikaya'nın suçlamaları kabul etmemesine rağmen, örgütle iltisaklı olduğundan kapatılan dernekte yönetici olduğu, FETÖ ile bağlantılı üyelerle iletişim kurduğu belirtilen iddianamede, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock mesajlarında adının geçtiği, yakalandığında ele geçirilen dijital materyallerde sanığın FETÖ'nün yayın organlarına para yatırdığına ilişkin kayıtların bulunduğu, örgütün gizli, hücre tipi ve hiyerarşik yapılanmasından haberdar olduğu ve örgüt bilinci içerisinde "mutlak itaat" prensibiyle hareket ettiğine dikkati çekildi.

Sanığın 10 Ocak'ta Gaziemir'deki evinin önünde sahte kimlikle yakalandığı hatırlatılan iddianamede, Sivrikaya'nın emniyetteki ifadesine de yer verildi.

İfadesinde, FETÖ ile hiçbir bağlantısının olmadığından etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini dile getiren Sivrikaya, sahte kimliği nasıl çıkarttığına ilişkin bilgileri detaylarıyla anlattı.

- İlkokul arkadaşı adına sahte kimlik

Yaklaşık 3 yıl önce bir araba satışı sırasında kendisine kalan kimlik bilgilerini kullandığını anlatan Sivrikaya, "H.K, ilkokul arkadaşım ve 40 yıldır bu şahısla dostluğum vardır. Araç satışı nedeniyle H.K'ye ait kimlik fotokopisi ve noter sözleşmesi bende bulunuyordu. Hakkımda yakalama kararı çıkması nedeniyle yaklaşık 4-5 ay önce H.K'nin bilgisi dışında, kimlik bilgilerini kullanmak suretiyle sahte nüfus cüzdanı ve sürücü belgesi yaptırdım." ifadelerini kullandı.

Yaptığı araştırmanın ardından internette tanıştığı ve gerçek adını bilmediği kişiye H.K'nin bilgilerini yolladığını savunan Sivrikaya, bu kişinin kendisine bir hafta sonra buluşma adresi verdiğini kaydetti.

Bu kişiyle Basmane Garı önünde buluştuğunu vurgulayan Sivrikaya, şunları anlattı:

"İnternetten tanıştığım kişi, sahte nüfus cüzdanı ve ehliyet işlemi için 2 bin 500 lira istedi. Bir hafta sonra Basmane Garı'na gittim. 50-55 yaşlarında kır saçlı, orta boylu bir kişiden H.K. adına düzenlenen ve üzerinde internetten gönderdiğim fotoğrafın bulunduğu kimlik ve sürücü belgesini alarak istediği parayı verdim. Bu kişiyle alışveriş esnasında hiç konuşmadık. Belgeleri aldıktan sonra yanından ayrıldım. Bir daha da görmedim. Kesinlikle aramızda herhangi bir telefon görüşmesi olmadı."

- Operasyon

FETÖ'nün "büyük bölge mütevellisi" olduğu iddiasıyla aranan iş adamı Murat Sivrikaya, 10 Ocak'ta İzmir'de düzenlenen operasyonda sahte kimlikle yakalanmıştı.

İstanbul merkezli kurulan, Türkiye genelinde bin 100 şubesi bulunan bir çiğ köfte firmasının hissedarlarından biri olan Sivrikaya'nın, örgütle iltisakı nedeniyle KHK ile kapatılan İzmir İş Adamları Derneğinin yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini yürüttüğü belirtilmişti.

Sivrikaya, çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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