FETÖ sanığı iş adamlarının yargılandığı dava

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet" suçlarından 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 9'u tutuklu 48 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Zekeriya Karaduman, Halil Kadı, Yağmur Akkülah, Tahir Acaroğlu, Ali Koçaklı, Cengiz Gümüş, Ruhi Hallaçoğlu, Mehmet Ali Solak ve Egemen Kardaş ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.
Mahkemede Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tanık olarak dinlenen E.E, 2014 yılının yaz aylarında sanık Ruhi Hallaçoğlu'nun yanında avukat olarak çalışmaya başladığını söyledi.
Avukatlık bürosuna yakın bir evde kaldığını ve kendisini o eve Hallaçoğlu'nun yönlendirdiğini öne süren tanık E.E, ''Bu evde sohbet toplantılarının yapıldığını gördüm. Çünkü gruplar halinde kadınlar geliyordu. Ben sohbet toplantılarına katılmadığım için sorun yaşadım. Sonrasında evden ayrıldım.'' dedi.
Tanık beyanlarına karşı savunması alınan sanık Hallaçoğlu, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, ''Tanık bir dönem yanımda maaşla çalışmıştır. Onun dışında söylemlerini kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.'' ifadesini kullandı.
Tutuksuz sanık M.B. ise kendisini örgütle 2011 yılında H.İ. isimli şahsın tanıştırdığını ve önceki celselerde etkin pişmanlığa dair ayrıntılı dilekçe sunduğunu ifade etti.
Adana'da sohbet toplantılarına katıldığını aktaran sanık M.B. şöyle devam etti:
''17-25 Aralık sürecine kadar bu toplantılara katıldım. Yapının düzenlediği yurt dışı gezilerine de katıldım. Gezi kapsamında Senegal'e gittik. Tüm bildiklerimi ayrıntılı olarak mahkemeye sunduğum dilekçemde belirttim. Beraatimi talep ediyorum.''
Mahkeme heyeti de sanık savunmalarının tamamlanması için duruşmayı yarına erteledi.
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