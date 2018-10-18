FETÖ sanığı iş adamlarının yargılandığı dava

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 25 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan 9'u tutuklu 48 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Zekeriya Karaduman, Halil Kadı, Yağmur Akkülah, Tahir Acaroğlu, Ali Koçaklı, Cengiz Gümüş, Ruhi Hallaçoğlu, Mehmet Ali Solak ve Egemen Kardaş ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Sanık Halil Kadı, savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını ve bu yapının sadece eğitim kısmında yer aldığını öne sürdü.

Hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmeyen Kadı, tahliyesini ve beraatini istedi.

Sanık Yağmur Akkülah da 17-25 Aralık süreci sonrası sohbet toplantılarına katılmadığını savundu.

FETÖ/PDY üyesi olmadığını iddia eden Akkülah, "Gizli tanık beyanları gerçeği yansıtmamaktadır. Yurt dışı seyahatlerime ilişkin ayrıntılı beyan vermiştim. Uzun süredir tutuklu bulunuyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Cumhuriyet savcısı da tutuklu sanıkların mevcut halinin devamı ve esasa ilişkin mütalaanın hazırlanması için dava dosyasının taraflarına tevdi edilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

