HABER

FETÖ sanığı iş güvenliği uzmanına 6 yıl 3 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2018 15:08 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında görülen davada iş güvenliği uzmanı Mustafa Kabasakal, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında görülen davada iş güvenliği uzmanı Mustafa Kabasakal, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aynı davada yargılanan eşi tutuksuz sanık P.K ise, beraat etti.
4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık iş güvenliği uzmanı Mustafa Kabasakal ile tutuksuz sanık eşi P.K. hazır bulundu. Örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu iddia edilen iş güvenliği uzmanı Kabasakal, beraatını istedi. Mağdur olduğunu ifade eden Mustafa Kabasakal, "Ailemde çalışan kimse yok. Kızım üniversiteye başladı. Zor durumdayız. Tahliyemi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Mustafa Kabasakal'ı, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Aynı davada tutuksuz yargılanan eşi P.K. ise, delil yetersizliğinden beraat etti.
FETÖ SANIĞI İŞ İNSANINA HAPİS
Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada tutuklu sanık iş insanı Bilal Özcan'a 3 yıl 9 ay, tutuksuz sanık Fatma Ş.Ö.'ye 6 yıl 3 ay hapis cezaları verildi. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık iş insanı Bilal Özcan ve tutuksuz sanık Fatma Ş.Ö. ile avukatları hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlarını istedi. Örgüt tarafından kandırıldığını öne süren Özcan, "Başarılı bir sanayiciyim. Ülkem ve milletim adına bilimsel ve sanayi alanında bir çok başarılarım var. Dini duygularımı kullandılar. Kandırıldım, pişmanım. Yüce adaletinize güveniyorum" dedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Bilal Özcan'ı 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırarak, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi. Heyet, aynı dosyada yargılanan tutuksuz sanık Fatma Ş.Ö.'yü ise, aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, mevcut halinin devamına karar verdi.

PARTNERTürkiye'nin gündemiydiler! Musa ve Sarah'ın son hali inanılmazTürkiye'nin gündemiydiler! Musa ve Sarah'ın son hali inanılmaz
2 bin 200 yıllık antik 'zeytin kenti' gün yüzüne çıkarıldı 2 bin 200 yıllık antik 'zeytin kenti' gün yüzüne çıkarıldı
Avda kullanılması yasak cihaz ele geçirildi Avda kullanılması yasak cihaz ele geçirildi 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Talat Bulut'tan kendisini taciz ile suçlayan genç kız hakkında bomba iddia

Talat Bulut'tan kendisini taciz ile suçlayan genç kız hakkında bomba iddia

Gerilim dorukta, sular ısındı: Savaşı bize dayatılırsa...

Gerilim dorukta, sular ısındı: Savaşı bize dayatılırsa...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
2 bin 200 yıllık antik 'zeytin kenti' gün yüzüne çıkarıldı

2 bin 200 yıllık antik 'zeytin kenti' gün yüzüne çıkarıldı

Deniz dibinde buldular! Gözlerine inanamadılar

Deniz dibinde buldular! Gözlerine inanamadılar

Kaza sonrası hurdaya çıkan Ferrari'yi alıp bakın ne yaptı

Kaza sonrası hurdaya çıkan Ferrari'yi alıp bakın ne yaptı

Barışmak için buluştuğu eşini tabancayla yaraladı

Barışmak için buluştuğu eşini tabancayla yaraladı

Yankesiciden polislere: Ben yapacağım ki siz de görevinizi yapacaksınız

Yankesiciden polislere: Ben yapacağım ki siz de görevinizi yapacaksınız

Evlilik teklifi için attığı 'havai fişek' orman yangını çıkardı

Evlilik teklifi için attığı 'havai fişek' orman yangını çıkardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.