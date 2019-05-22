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FETÖ sanığı iş insanına 8 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 16:20 | Son Güncelleme

İZMİR'de, FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan iş insanı Emir Ağbaş, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan iş insanı Emir Ağbaş, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 18 Şubat 2016'da FETÖ/PDY'nün 'finans yapılanması'na yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, ABD'den dönen iş insanı Emir Ağbaş, Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ağbaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emir Ağbaş hakkında, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlamasıyla dava açıldı.
İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına tutuklu sanık Emir Ağbaş, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşma savcısı, geçen celse verdiği esasa yönelik mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, sanığın FETÖ/PDY'ye yüksek miktarda para aktardığını, örgütsel toplantıları organize ettiğini, bu nedenle savunmasına itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Toplanan deliller doğrultusunda Ağbaş'ın, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı talep edildi.
Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanık Emir Ağbaş, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) raporlarına katılmadığını belirterek, "40 aydır tutukluyum, 40 dakika bile üzülmedim; çünkü suçsuzum. MASAK raporunda örgüte 8 daire bağışladığım ve yüklü miktarda para verdiğim belirtiliyor. Hayatım boyunca 8 dairem hiç olmadı. Bu raporu kabul etmiyorum. Bu rapor hatalarla doludur" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Emir Ağbaş'ı 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Ağbaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verilerek, duruşma bitirildi.

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