FETÖ sanığı itirafçı eski astsubaya hapis cezası

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün '"mahrem imamlarıyla" ankesörlü hatlardan veya büfe telefonlarından ardışık arama sistemiyle haberleştiği gerekçesiyle yargılanan sanığa 2 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi.
İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık itirafçı eski astsubay İ.S. ve avukatı hazır bulundu.
Duruşma savcısının, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması yönündeki mütalaasının ardından söz alan İ.S, son olarak İncirlik Üssü'nde astsubay olarak görev yaptığı sırada meslekten ihraç edildiğini, dini ve çocuksu duygularla girdiği yapının asıl hedefini öğrenmesinden sonra pişmanlık yaşadığını söyledi.
15 Temmuz 2016'daki darbe girişimin yaşandığı gece İncirlik Üssü'nde görevli olduğunu ancak herhangi bir emir ya da talimat almadığını savunan İ.S, o gece hiçbir olaya karışmadığını, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini dile getirerek beraat ve tahliyesini istedi.
Mahkeme heyeti, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçunu işlediği sabit olan sanığı, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırarak 2 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.
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