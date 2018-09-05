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FETÖ sanığı jandarmalara ceza yağdı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2018 16:31 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, Fethullahçı Terör Terör Örgütü'nün (FETÖ) jandarma teşkilatı içerisindeki yapılanmasına yönelik olarak yapılan soruşturmanın ardından haklarında dava açılan 21 sanığa 6 yıl 3 ay ile 3 yıl 1 ay 15 gün arası hapis cezası verildi.

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, Fethullahçı Terör Terör Örgütü'nün (FETÖ) jandarma teşkilatı içerisindeki yapılanmasına yönelik olarak yapılan soruşturmanın ardından haklarında dava açılan 21 sanığa 6 yıl 3 ay ile 3 yıl 1 ay 15 gün arası hapis cezası verildi.
Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşmasında gözaltına alına ve haklarında dava açılan 3'ü tutuklu 21 sanık bugün son kez mahkeme heyeti karşısına çıktı. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada ifade veren tutuklu sanıklardan Oktay Adana, kendisinin itirafçı olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Örgütte, mahrem imam olabilmek için mülakat yaparlar. Ne kadar kitap okuduğunu, cemaat için neler yaptığını sorarlar. Sonra 'biz sizi arayacağız' diyerek gönderirler. Uygun bulurlarsa görevlendirirler. Bu göreve gelenler yılda bir kez Fethullah Gülen'i ziyarete giderler. Ben 2013 yılında ABD için vize başvurusu yaptım. Ziyarete gidecektim. Bana vize vermediler. Bu yüzden gidemedim. İtirafçı olmamam için tehdit ediliyordum. Adresimi ve ailemi yakından biliyorlardı. Yakalanırsak üç maymun oynayın talimatı verdiler.16 aydır tutukluyum. Örgütte hesap ve menfaat içinde olmadım. Devletime yardımcı olmak için itirafçı oldum. Sevap kazanmak için himmet adı altında para verdim ve kurban kestim. Kandırıldığımı geçte olsa anladım. Kandırıldığım ve kullanıldığım için pişmanım."
Mahkeme heyeti, Oktay Adana'yı önce 15 hapis cezasına çarptırdı ardından etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı için cezayı 4 yıl 2 aya düşürüp tahliyesine karar verdi.
Heyet diğer sanıklardan Faruk Ural, Yusuf Aras, Abdulkadir Doğan, Ali Höcük, Emre Yurdagül, Eren Sabancı, Kurban Solmazlı ve Mehmet Güler'i 6'şar yıl 3'er ay, Yakup Söylemez'i ise 5 yıl, Adem Ceran, Atilla Yiğit, Feytullah Elibol, Galip Erkaya, Hüseyin Korkmaz, Mehmet Güllü, Muhammed Adanur, Muhammet Özçiçekciler, Osman Şahin, Sedat Dinç ve Umut Doğan'ı da 3'er yıl 1'er ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdı.

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