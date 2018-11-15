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FETÖ sanığı kadın polise 6 yıl 3 ay hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 15:25 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ele geçirilen dijital materyalde 'EA' koduyla fişlendiği iddiasıyla tutuklu yargılanan polis memuru Hülya B., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ele geçirilen dijital materyalde 'EA' koduyla fişlendiği iddiasıyla tutuklu yargılanan polis memuru Hülya B., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 'ByLock' kullanıcısı olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan polis memuru Hülya B. ile avukatı hazır bulundu. Hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyen Hülya B. beraatını istedi. Örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ele geçirilen dijital materyalde' FETÖ'ye üye olan ancak bazı noktalarda eksikliği olduğu değerlendirilen' anlamına gelen 'EA' koduyla fişlendiği iddialarını reddeden Hülya B., "ByLock indirip kullanmadım. Eşim zaman zaman telefonu arızalanınca ya da interneti bitince telefonumu kullanırdı. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum. Suçsuzum. Ankara'da Yabancılar Şube Müdürlüğü'nde çalışıyordum. Yoğun bir yerdi. 15 Temmuz'da iş yerinden çağırdıklarında hemen gittim ve açığa alınana kadar da çalışmaya devam ettim" dedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Hülya B.'yi, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, istinaf ve yargıtay süreci göz önüne alınarak, tahliyesine karar verdi.

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