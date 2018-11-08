FETÖ sanığı kadına 6 yıl 3 ay hapis, eşine beraat

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında 'terör örgütü üyesi olmak'tan dava açılan Merve Ünlü, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırken, meslekten ihraç edilen eşi eski komiser yardımcısı Muhammet Ali Ünlü ise beraat etti.

Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Merve Ünlü ile eşi Muhammet Ali Ünlü, bugün son kez mahkeme heyetinin karşısına çıktı. Terör örgütü üyesi oldukları öne sürülen çift, suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, Merve Ünlü'yü 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırırken, eşi Muhammet Ali Ünlü'nün ise beraatine karar verdi.



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