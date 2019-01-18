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FETÖ sanığı kalite kontrol uzmanına 7,5 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 18.01.2019 10:28 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de görülen FETÖ/PDY davasında, kapatılan Bank Asya'da hesabı olduğu ve örgüte ait kurumlarda çalıştığı iddiasıyla tutuklu yargılanan kalite kontrol uzmanı Ekmeleddin Açıkgöz, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de görülen FETÖ/PDY davasında, kapatılan Bank Asya'da hesabı olduğu ve örgüte ait kurumlarda çalıştığı iddiasıyla tutuklu yargılanan kalite kontrol uzmanı Ekmeleddin Açıkgöz, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında tutuklu sanık Ekmeleddin Açıkgöz, hazır bulundu. Kapatılan Bank Asya'da hesabı olduğu ve örgüte ait kurumlarda çalıştığı iddiasıyla 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan yargılanan kalite kontrol uzmanı Ekmeleddin Açıkgöz, savunmasında beraatini istedi. Suçsuz olduğunu öne süren Ekmeleddin Açıkgöz, "Örgüt üyesi değilim. Sağlık sorunlarım var. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti yargılama sonunda Ekmeleddin Açıkgöz'ü, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuklu kaldığı süreyi gözönüne alarak, yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye etti.

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