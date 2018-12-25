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FETÖ sanığı karı kocaya hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 15:31 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan, aralarında eski imam ve eşinin de bulunduğu 8 sanıktan 3'ü, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan 8 sanıktan 3'üne, 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuksuz sanıklar eski imam Metin Bozdoğan, eşi Nuriye Bozdoğan, öğretmen Turan Esen, yurtta imam olarak görev yapan K.A, çiftçiler H.A.A, A.K. ve Y.E. ile M.T. ve avukatları hazır bulundu.

Metin Bozdoğan'ın yargılandığı duruşmada dinlenen 3 tanık, 17-25 Aralık sürecinden sonra sanık Bozdoğan'ın hükümeti destekleyen ve örgütü eleştiren konuşmalar yaptığını anlattı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Bozdoğan, suçsuz olduğunu belirterek beraatini talep etti.

Sanık Nuriye Bozdoğan da örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmeyerek beraatini istedi.

Sanık Esen ise örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırmadığını öne sürerek, "14 yıllık öğretmenlik hayatımda 4 yıl örgüt okullarında çalıştım. Bilseydim kapısının önünden geçmezdim." dedi.

Diğer sanıklar K.A, M.T, H.A.A, A.K. ve Y.E. de masum olduklarını savunarak beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Metin ve Nuriye Bozdoğan ile Turan Esen'e, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verirken, aynı suçtan yargılanan diğer 5 sanığın ise beraatine hükmetti.

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FETÖ sanıkları hapis cezası Kayseri

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