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FETÖ sanığı Kavuk'a istinaftan tahliye kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 16:41 | Son Güncelleme

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, FETÖ'ye finansal destek verdikleri gerekçesiyle yargılanan sanıklardan Abdullah Kavuk'un 13 yıl hapis cezasını 4 yıl 4 ay 15 güne düşürerek tahliyesine karar verdi, Metehan Kavuk'un 7 yıl 6 aylık hapis cezasını ise "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 aya düşürdü - Mahkeme, Ahmet Küçükbay ve Şeref Sipahi hakkındaki kararlara ilişkin itirazı reddetti

İZMİR (AA) - İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansal destek sağladıkları iddiasıyla yargılanan, kapatılan Gediz Üniversitesinin kurucu üyesi Abdullah Kavuk, oğlu Metehan Kavuk, Küçükbay Holdingin eski yönetim kurulu başkanı Ahmet Küçükbay ve kuyumcu Şeref Sipahi hakkında verilen kararları kısmen temyiz etti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, sanık avukatlarının istinaf başvurularını karara bağladı.

İstinaf aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Abdullah Kavuk'un "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan aldığı 13 yıl hapis cezasını 4 yıl 4 ay 15 güne düşürerek tahliyesine karar veren Daire, Metehan Kavuk'un aynı suçtan aldığı 7 yıl 6 aylık hapis cezasının ise "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay düşürülmesine hükmetti.

Daire, Küçükbay ve Sipahi hakkında verilen karara yapılan itirazı ise esas yönünden reddetti.

- Mahkemenin verdiği karar

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 27 Eylül 2018'de, tutuklu sanıklar Abdullah Kavuk, Küçükbay ve Sipahi'nin, "terör örgütüne finans sağlamak" suçundan beraatine karar verirken, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan Abdullah Kavuk'a 13 yıl, Sipahi'ye 9 yıl 6 ay, Metehan Kavuk'a 7 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.

Aynı suçtan 13 yıl hapis cezası verdiği Küçükbay'ın etkin pişmanlık hükümleri uyarınca cezasını yarı oranında düşürerek 6 yıl 6 ay'a indiren mahkeme heyeti, yargılama aşamasında verdiği bilgiler ve duruşmalardaki iyi halini gözeterek cezayı 5 yıl 5 aya düşürerek, sanığın tahliyesini kararlaştırmıştı.

Abdullah Kavuk'un tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, Sipahi'nin de hükümle tahliyesini kararlaştırmıştı.

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