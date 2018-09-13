FETÖ sanığı komiser yardımcısına 8 yıl 9 ay hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada tutuksuz yargılanan, meslekten ihraç komiser yardımcısı Mehmet Sait Y., 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılarak, tutuklandı.

4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık ihraç komiser yardımcısı Mehmet Sait Y. Adıyaman'dan, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyen meslekten ihraç komiser yardımcısı beraatını istedi.

Örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olmadığını öne süren Mehmet Sait Y. "Komiser yardımcısı olarak çalışıyordum. Şimdi gündelik işlerde amelelik yapıyorum. 'ByLock' kullanmadım. Nasıl yüklendiğini bilmiyorum. Fişleme listesine ismimim sonradan yazıldığını düşünüyorum. Vatanıma, milletime ve bayrağıma canım feda. Örgüt üyesi değilim. Suçsuzum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu, tutuksuz sanık Mehmet Sait Y.'yi, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırarak, tutuklanmasına karar verdi.

'SEÇİMLERDE AK PARTİYİ YIKACAĞIZ' DİYEN İMAMA 6 YIL 3 AY HAPİS

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen bir başka davada ise gizli tanık ifadelerinde Ak Parti karşıtı propaganda yapan, meslekten ihraç imam tutuksuz sanık Muhittin A. 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık meslekten ihraç imam Muhittin A. ile avukatı hazır bulundu. Örgüt toplantılarına katılıp, örgüte yakın medya kuruluşlarının okunmasına teşvik ettiği, AK Parti karşıtı söylemde bulunduğu iddialarını reddeden Muhittin A. beraatını istedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Muhittin A.'yı 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

