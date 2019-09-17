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FETÖ sanığı KOSGEB eski müdürüne tahliye

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 15:23 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Muğla eski Müdürü Uygar K., 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.

FETÖ sanığı KOSGEB eski müdürüne tahliye

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Muğla eski Müdürü Uygar K., 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Uygar K., hazır bulundu. Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddialarını reddeden Uygar K., savunmasında, "Yüksek tansiyon hastasıyım. 'ByLock' indirmedim ve kullanmadım. Aynı zamanda üniversitede 4'üncü sınıfta okuyorum. Okulumu bitirmek istiyorum. Adaletinize güveniyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Uygar K.'ye, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Cezaevinde kaldığı süre ve Yargıtay süreci dikkate alınarak, Uygar K.'nin tahliyesi kararlaştırıldı.

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