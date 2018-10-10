FETÖ sanığı KTO eski Başkanı Hiçyılmaz beraat etti

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Ticaret Odası (KTO) eski Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılandığı mahkemede son kez hakim karşısına çıktı. 2. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılama sonucunda Hiçyılmaz'ın delil yetersizliğinden beraatına karar verdi.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık KTO eski Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada aralarında Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu ve dönemin KTO yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyelerinin de olduğu Kemal Altıntop, Kenan Erdem, Ersan Özbek ve Nuh Mehmet Saçmacı ile birlikte 5 savunma tanığı dinlendi. Dönemin KTO meclis üyesi Kemal Altıntop, KTO'da Mahmut Hiçyılmaz'ın FETÖ ile mücadele ettiğini öne sürerek, "Mahmut Bey ile 2001 yılında AK Parti'nin kurucu üyelerindeniz. Mehmet Filiz'in paralel yapı ile olan bağlantılarından dolayı Mahmut Bey, istifa etmesini istedi. FETÖ'ye karşı çıkan birisiydi. Paralel yapının KTO'yu ele geçirmemesi için Mahmut Hiçyılmaz çok mücadele etti" dedi.

Diğer tanıklardan, dönemin KTO yönetim kurulu ve meclis üyelerinden Nuh Mehmet Saçmacı, Ersan Özbek, Nedim Olgunharputlu ve Kenan Erdem de, Mahmut Hiçyılmaz'ın, KTO'da FETÖ ile etkin mücadele ettiğini, dönemin Başkan Yardımcısı FETÖ firarisi İlhan Miraboğlu ve FETÖ üyeliğinden başka bir davada ceza alan Mehmet Filiz'e, FETÖ'ye yakın oldukları iddiasıyla tartıştıklarını ve istifa etmelerini istediklerini söyledi.

Karar öncesi son sözleri sorulan KTO eski Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, "Yapı olarak sessiz sakin olmam bazı insanları şüphelendirmiş olabilir. Her işe mesafe koyan, bilgim olmayan bir işe girmeyen birisiyim. Üzerime atılı suçlamalar iftiradır. Yargılama sürecinde anladım ki benim gibi bir insanın KTO'da olmaması gerekiyormuş" dedi. Algı operasyonu yapıldığını da öne süren Hiçyılmaz, "Paralel yapının içindeymişim gibi algı yaratılmaya çalışıldı. Devletimin gözaltı kararını yadırgamadım. Çünkü öyle bir algı yaratıldı ki, gözaltı operasyonunu normal karşıladım. Biz harbi insanlarız. Bizim sermayemiz doğruluktur. GESİAD üyesi olmadığım halde GESİAD üyesi olduğum iddiasına çok şaşırdım. Beraatımı istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu KTO eski Başkanı Mahmut Hiçyılmaz'ın, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan delil yetersizliğinden beraatına karar verdi.

Karar sonrası, Kayseri Adliyesi dışında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Hiçyılmaz, karardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ülkemizin karşılaştığı süreci hep beraber yaşadık. Tabi bu süreç içinde zor bir dönem geçirdim. Çok sıkıntılı ve müfterilerin iftiralarına cevap vermekle geçen bir süreçti. Elbette biz kendimizden emindik. Kendimizin ne yaptığını, ne yapmadığını çok iyi bilen insanlarız. Bu sebepten dolayı da her zaman içim rahattı. Bugün de gerçekten telaş etmeye yer olmadığı anlaşıldı ve adalet yerini buldu" dedi.

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