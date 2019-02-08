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FETÖ sanığı 'Maceracı'nın dosyası İstanbul'a gönderildi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 11:58 | Son Güncelleme

ERZİNCAN'da tutuklanan FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ait, kapatılan Samanyolu televizyonunda 'Maceracı' isimli gezi programını sunan Murat Yeni'nin dosyası yetkisizlik kararıyla İstanbul'a gönderildi.  Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, geçen 21 Kasım'da İstanbul'daki evinde yakalanıp Erzincan'a getirilen Murat Yeni, 24 Kasım'da tutuklanarak cezaevine konuldu.

ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da tutuklanan FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ait, kapatılan Samanyolu televizyonunda 'Maceracı' isimli gezi programını sunan Murat Yeni'nin dosyası yetkisizlik kararıyla İstanbul'a gönderildi.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, geçen 21 Kasım'da İstanbul'daki evinde yakalanıp Erzincan'a getirilen Murat Yeni, 24 Kasım'da tutuklanarak cezaevine konuldu. Murat Yeni hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı ve hazırlanan iddianame 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Murat Yeni'nin 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede, FETÖ/PDY'nin genel yapısı, medya yapılanması ve medyayı kullanma yöntemlerine yer verildi. FETÖ/PDY'nin medya-propaganda aracı niteliğinde faaliyet gösteren Samanyolu televizyonunun kapatıldığı hatırlatılan iddianamede, örgütün bu televizyon kanalında 'Maceracı' isimli programı sunan Murat Yeni'nin medyatik yönünden istifade edip organizasyonlara katılımını sağlayarak himmet gelirini artırdığına işaret edildi. Sunucu Murat Yeni'nin örgütün kuruluş amaçlarını, faaliyet ve eylemlerini benimsediği, televizyon programı yaptığı iş yerlerinin terör örgütü ile iltisakı bulunduğu belirtilen iddianamede, bu işletmelerin sahiplerinin tamamı hakkında yurt çapında örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle adli işlemlerin bulunuyor olmasının tesadüfi gerekçelerle izah edilemeyeceğine değinildi. İddianamede, Yeni'nin söz konusu televizyon programıyla örgütün üst düzey yönetiminden aldığı talimat doğrultusunda bir yandan örgüte yakın lokanta gibi işletmeleri parlatılıp, diğer yandan bu işletme sahiplerinin örgüt içerisindeki motivasyonlarını artırdığı bildirildi.
İddianamenin kabul edilmesinin ardından 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dosyada yetkisizlik kararı verdi. Sanığın dosyası, suç yoğunluğu ve ikametgah adresinin İstanbul'da olması nedeniyle İstanbul Adliyesi'ne gönderildi. Tutukluluk değerlendirmesi yapan mahkeme, sanığın üzerine atılı suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, savunmaların alınmamış ve kanıtların henüz tamamen toplanmamış olması gerekçesiyle tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı. İstanbul Adliyesi'nin yetkisizlik kararını kabul etmesi halinde Murat Yeni'nin yargılaması burada yapılacak.

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