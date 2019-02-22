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FETÖ sanığı "mahrem imama" hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 13:45 | Son Güncelleme

Adana'da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan sanık, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan ve örgütün emniyet "mahrem imamları" arasında yer alan sanığa 9 yıl hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa İsmail Ortak bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın avukatı ise hazır bulundu.

Sanık Ortak, savunmasında, "mahrem imam" olduğu yönündeki iddiaları kabul etmedi.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u yüklemediğini ve kullanmadığını savunan Ortak, "İddia edildiği gibi örgütsel bir konumum yoktur. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın cezalandırılması ve hükmen tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, sanık Ortak'ı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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