FETÖ sanığı muhasebeciye 6 yıl 3 ay hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt üyesi olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan muhasebeci Ensar T. (35), 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, tutuksuz sanık muhasebeci Ensar T., hazır bulundu. 'FETÖ/PDY üyeliği' iddiasıyla hakkında dava açılan Ensar T., suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi. Tanık Ayfer Y.'nin dinlendiği duruşmada savunma yapan Ensar T., "Tanık ifadelerini kabul etmiyorum. Evimizde hiç toplantı yapılmıyordu. Para da toplamadım. Tanık, çarşafla para topladığımı iddia ediyor. Böyle bir şey asla olmadı. Bu iddia unutulacak bir iddia değil. Suçsuzum" diye konuştu.

Duruşma savcısı, sanık Ensar T.'nin, kapatılan Bank Asya'daki hesap hareketlerini, örgütün Kayseri'deki sözde üst düzey isimlerinden olduğu iddia edilen Mehmet F.'nin yanında çalıştığını, örgütsel toplantılara katıldığını ve tanık Ayfer Y.'nin iddialarını gerekçe göstererek, 'örgüt üyeliği'nden cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu sanık Ensar T.'yi 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. İstinaf ile Yargıtay süreci göz önüne alınarak, Ensar T.'nin tutuksuzluk halinin devamına karar verildi.

