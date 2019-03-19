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FETÖ sanığı öğretmene 6 yıl 10 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 17:17 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'ye ait okullarda öğretmenlik yapan ve 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuksuz yargılanan Necmettin Karadeli 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, eşi beraat etti.

Zafer BARIŞ/KAYSERİ, (DHA)- FETÖ/PDY'ye ait okullarda öğretmenlik yapan ve 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuksuz yargılanan Necmettin Karadeli 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, eşi beraat etti.
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanıklar Necmettin Karadeli ve eşi Kezban Karadeli ile avukatlar hazır bulundu. Örgütün Özbekistan, Bosna-Hersek, İstanbul, Gaziantep ve Kayseri'deki okullarında öğretmenlik yaptığı belirlenen Necmettin Karadeli, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Karadeli, "CV vererek, sözleşmeli olarak bu okullarda çalıştım. İstanbul'daki okulda bir süre müdür yardımcılığı yaptım. Maaşlarımız Bank Asya üzerinden yattığı için, bu bankada hesabım vardı" dedi. Kezban Karadeli de suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, Necmettin Karadeli'ye 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına verdi. Kezban Karadeli'yi ise beraat ettirdi.

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