FETÖ sanığı öğretmene 8 yıl 9 ay hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de görülen FETÖ/PDY davasında, örgüte ait okulda öğretmenlik yaptığı ve kapatılan Bank Asya'ya para yatırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Cumhur Çetin, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında tutuklu sanık Cumhur Çetin hazır bulundu. Örgüte ait olan ve kapatılan okulda öğretmenlik yaptığı ile Bank Asya'ya para yatırdığı iddialarını kabul etmeyen Çetin, beraatini istedi. Mahkeme heyeti ise Cumhur Çetin'i, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

