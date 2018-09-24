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FETÖ sanığı öğretmenlerin yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 19:32 | Son Güncelleme

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan dava açılan eski öğretmen 7'si tutuklu 35 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan eski öğretmen 7'si tutuklu 35 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar A.Ö, K.Y, M.Y, M.O, H.B, M.A, M.S. ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Sanık K.Y. savunmasında uzun süredir tutuklu bulunduğunu belirterek, "FETÖ/PDY terör örgütü üyesi değilim. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Söz hakkı verilen diğer sanıklar da suçlamaları reddederek tahliye ve beraatlerini istedi.

Duruşma savcısı ise eksik hususların giderilmesi ve tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de delil durumu dikkate alınarak sanık K.Y'nin konutunu terk etmemek suretiyle tahliyesine, diğer sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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