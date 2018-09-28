FETÖ sanığı öğretmenlerin yargılandığı dava

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan eski öğretmen 1'i tutuklu 35 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mustafa K. ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.
Duruşmada savunması alınan sanık Mustafa K, terör örgütü üyesi olmadığını ileri sürerek, ''Uzun süredir tutuklu bulunuyorum. ByLock yüklemedim ve kullanmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum.'' dedi.
Savunmaları alınan diğer sanıklar da FETÖ üyesi olmadıklarını iddia ederek, beraat talebinde bulundular.
Savcı, dava dosyasındaki delil durumu dikkate alınarak, sanık Mustafa K'nin mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüşünü sundu.
Mahkeme heyeti sanık Mustafa K'nin tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
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