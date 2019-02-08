ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan sanık, örgütün 1 Kasım 2015 seçimlerinde sandık görevlisi olmaları için bazı mensuplarını bir siyasi partiye üye kaydettirdiği itirafında bulundu.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasında savunma yapan tutuksuz sanık Samet T, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyledi.

Ordu'daki bir teknik liseden 2009'da mezun olduğunu belirten sanık, FETÖ'ye ait kapatılan FEM Dershanelerine bir yıl gittiğini ve o sene üniversite sınavını kazanamadığını anlattı.

Ertesi yıl ise İstanbul'da yaşayan ablasının yanında kalıp başka bir dershaneye giderek Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesini kazandığını dile getiren Samet T, FETÖ ile o yıllarda tanıştığını kaydetti.

Eskişehir'de örgüt evlerinde kaldığı süreçte Ankara'da özel tedbirli evlerde seçmeler yapıldığını öne süren sanık, "Seçmelerde Fetullah Gülen'in en az 15 kitabının okunması ve 200 saat kasetini dinlemek, risalelerin en az yarısını okumuş olmak, örgütün uygun göreceği kişiyle evlenmek ve örgütün verdiği maaşa rıza gösterip hiçbir kötü alışkanlığının olmaması şartları vardı. Bu yapı içinde asker ve polis okullarına öğrenci yetiştiren örgüt mensuplarına askerlik ve polislik mesleği, kamuda çalıştırma ve sınav kazandırma garantisi veriliyordu." dedi.