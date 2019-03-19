FETÖ sanığı polise 7, 5 yıl hapis

Zafer BARIŞ/KAYSERİ (DHA)- KAYSERİ'de, terör örgütü FETÖ/PDY soruşturmasında açığa alınan polis memuru Salih U., tutuksuz yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, soruşturma kapsamında açığa alınan tutuksuz sanık Salih U. ve avukatı hazır bulundu. Sanık Salih U. savunmasında, suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, yargılama sonucu Salih U.'ya 'örgüt üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
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