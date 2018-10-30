HABER

FETÖ sanığı polisten sınav sorusu itirafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 16:14 | Son Güncelleme

Aydın'da FETÖ üyesi olmak suçlamasıyla yargılanan eski komiser yardımcısı, komiser yardımcılığı sınavı sorularının önceden kendilerine verildiğini itiraf etti - Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan kadın sanık, 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı

Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan yargılanan ve komiser yardımcılığı sınavı sorularının önceden kendilerine verildiğini itiraf eden sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına eski komiser yardımcısı tutuksuz sanık H.K, avukatı ve yakınları katıldı.

"Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan H.K, hakkındaki iddiaları reddetti.

Polislik mesleğine 2000 yılında başladığını, örgütle 2007 yılında Van'da tanıştığını söyleyen H.K, görev yaptığı kentte polislerden sorumlu öğretmen olan E.A'nın kendisiyle iletişime geçtiğini, komiser yardımcılığı sınavına girmesini istediğini anlattı.

Sınav tarihi açıklanınca polis eşiyle sınava girmeye karar verdiklerini anlatan H.K, şunları ifade etti:

"Eşimle birlikte sınava çok çalıştık. Sınava bir hafta veya on gün kala polis memuru B.G ile E.A isimli şahıs, bize geldi. E.A, çantasından çıkardığı bir tomar A4 kağıdını eşime verdi. Kur'an-ı Kerim üzerine el bastırarak bizlere soruların verildiğinden kimseye bahsetmeyeceğimize dair yemin ettirdi. Bu sınava eşimle birlikte girdik. Sınav sonucunda ben 82 veya 83 aldım, eşim ise 83 puan aldı. 300 - 400 soru verilmişti, 'Bunlara çalışın içinden çıkar.' demişlerdi, tahminime göre verdiği soruların yüzde 60'ı sınavda çıktı." ifadelerini kullandı.

Örgütle tanıştığı için pişman olduğunu vurgulayan H.K, "Bir yanlışın içine düştüm ama bu işin farkında olmadan beni içlerine çektiler, vatan haini olarak görülmek ağrıma gidiyor. Beraatımı talep ediyorum." dedi.

Sanık ve avukatının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, H.K'ya 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

PARTNERHer şey bu evde yaşandı! Tecavüzcüyü önce cinsel organından bıçakladı, ardından... Her şey bu evde yaşandı! Tecavüzcüyü önce cinsel organından bıçakladı, ardından...
Karadeniz'de PKK'ya ağır darbe!Karadeniz'de PKK'ya ağır darbe!
Çocuk parkında ölüm: 8 yaşındaki kadir son yolculuğuna uğurlandıÇocuk parkında ölüm: 8 yaşındaki kadir son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ itiraf Sanık

En Çok Okunan Haberler

Önemli gelişme! Yeni havalimanı projesi iptal ediliyor!

Önemli gelişme! Yeni havalimanı projesi iptal ediliyor!

İşte Türk askerinin kış kıyafetleri... Jandarma Lojistik Komutanı Münir Güzel tek tek anlattı!

İşte Türk askerinin kış kıyafetleri... Jandarma Lojistik Komutanı Münir Güzel tek tek anlattı!

Fenerbahçe'de hoca adayları arasında Sergen Yalçın da var!

Fenerbahçe'de hoca adayları arasında Sergen Yalçın da var!

Binlerce sağlık çalışanlarını ilgilendiren yasa Meclis'te

Binlerce sağlık çalışanlarını ilgilendiren yasa Meclis'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlber Ortaylı'dan Demirel açıklaması

İlber Ortaylı'dan Demirel açıklaması

Antalya'da eğitim uçağı düştü! Acı haber geldi

Antalya'da eğitim uçağı düştü! Acı haber geldi

Karadeniz'de PKK'ya ağır darbe!

Karadeniz'de PKK'ya ağır darbe!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan Fatih Tezcan hakkında suç duyurusu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan Fatih Tezcan hakkında suç duyurusu

'Melih Gökçek aday olursa...'

'Melih Gökçek aday olursa...'

Fatih Sultan Mehmet köprüsünde intihar! Bir anda aracını durdurup...

Fatih Sultan Mehmet köprüsünde intihar! Bir anda aracını durdurup...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.