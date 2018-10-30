İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 asker ile bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının mahrem imamı konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılandığı davada, tahliye taleplerinin reddine karar verildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yer alan binada yapılan duruşmada, sanık avukatlarının talepleri alındı.

Söz alan sanık avukatları, önceki savunmalarını tekrarlayarak, müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.

Bazı sanık avukatları da, bir sanık dinlenmediği için tanıkların dinlenemediğini, süreç uzadığı için müvekkillerinin adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyelerini istedi.

Taleplerle ilgili söz verilen sanıklar da, tahliye talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, savunması alınmayan sanığın ivedi olarak savunmasının alınmasını, hakkında yakalama kararı bulunan sanıkların yakalamalarının beklenmesini, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını ve eksik hususların giderilmesini talep etti.