HABER

FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem imamları"nın davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 18:12 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 asker ile bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının mahrem imamı konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılandığı davada, tahliye talepleri reddedildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 asker ile bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının mahrem imamı konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılandığı davada, tahliye taleplerinin reddine karar verildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yer alan binada yapılan duruşmada, sanık avukatlarının talepleri alındı.

Söz alan sanık avukatları, önceki savunmalarını tekrarlayarak, müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.

Bazı sanık avukatları da, bir sanık dinlenmediği için tanıkların dinlenemediğini, süreç uzadığı için müvekkillerinin adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyelerini istedi.

Taleplerle ilgili söz verilen sanıklar da, tahliye talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, savunması alınmayan sanığın ivedi olarak savunmasının alınmasını, hakkında yakalama kararı bulunan sanıkların yakalamalarının beklenmesini, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verdi. Sanık Hakan Egemen’e savunmasını hazırlaması son kez süre verilmesine hükmeden heyet, dosyadaki görüntülerle ilgili rapor alınması için bilirkişiye gönderilmesini karara bağladı.

Mahkeme, 7 tanığın dinlenmesi için haklarında zorla getirilmeleri kararı vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 20 Kasım’da Silivri’de görülmek üzere erteledi.

PARTNERRusya'dan gelip Antalya'da yerlere serildilerRusya'dan gelip Antalya'da yerlere serildiler
Vali Şahin'den İBB'ye veda ziyaretiVali Şahin'den İBB'ye veda ziyareti
HDP milletvekili hakkında zorla getirilme kararıHDP milletvekili hakkında zorla getirilme kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıkları

En Çok Okunan Haberler

Genç kız diye evlendi, karakolda hayatının şokunu yaşadı

Genç kız diye evlendi, karakolda hayatının şokunu yaşadı

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

Burak Törer içki kadehiyle araba kullandı!

Burak Törer içki kadehiyle araba kullandı!

Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in affedileceği iddia edildi

Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in affedileceği iddia edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

ORC sahibi Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı

ORC sahibi Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı

İlginizi Çekebilir

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Nagehan Alçı'dan flaş iddia: İzmir Marşı okuyan liselileri tokatlayan öğretmen Kemalistmiş

Nagehan Alçı'dan flaş iddia: İzmir Marşı okuyan liselileri tokatlayan öğretmen Kemalistmiş

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Terör örgütünün cinsel istismar raporu dehşete düşürdü

Terör örgütünün cinsel istismar raporu dehşete düşürdü

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var

Kadına şiddet bitmiyor! Bebekli kadını döverek bayılttı

Kadına şiddet bitmiyor! Bebekli kadını döverek bayılttı

TSK'dan flaş açıklama: 7 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan flaş açıklama: 7 terörist etkisiz hale getirildi

HDP milletvekili hakkında zorla getirilme kararı

HDP milletvekili hakkında zorla getirilme kararı

İlber Ortaylı'dan Demirel açıklaması

İlber Ortaylı'dan Demirel açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.