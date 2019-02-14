İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılandığı davaya tanık beyanlarının alınmasıyla devam edildi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, tanık olarak dinlenilen elektrik teknisyeni Mehmet Fatih Çiçek, "mahrem imam" konumunda olduğu iddia edilen tutuklu sanıklardan Emrullah Merallı'yla bir dönem birlikte çalıştıklarını söyledi. Merallı'nın personel sorumlusu elektrik mühendisi olduğunu dile getiren tanık Çiçek, "İşe 2016 Mart ayında girmiştim. Bir nevi ustam olur kendisi. İşlere beraber giderdik. Kendisiyle 6 aylık bir zaman diliminde tanışıklığımız oldu." dedi. Mahkeme Başkanı, tanık Çiçek'e, "13-14 Temmuz 2016'da beraber Ankara'ya gitmişsiniz. Doğru mu? 15 Temmuz'da neredeydiniz?" diye sordu.

Tanık Çiçek, Ankara'ya bir müşterinin akıllı ev işi için sanıkla birlikte 13 Temmuz sabahı gittiklerini, öğle saatlerinde müşteriyle buluşarak Batıkent'teki evine gittiklerini anlatarak, buradaki işleri uzun sürdüğü için 14 Temmuz sabahı İstanbul'a döndüklerini dile getirdi. Sanık Merallı'nın, "Uyanabilirsen 12.00-13.00 gibi şirkette olursun." dediğini kaydeden tanık Çiçek, "Ancak o gün işe gittim mi gitmedim mi hatırlamıyorum. 15 Temmuz'da ise sabah normal mesaime gittim." dedi. Mahkeme Başkanı'nın "Emrullah Merallı ile tanışık olduğun dönemde, örgüt üyesi olduğuna dair bir izlenimin oldu mu? Evine hiç gittin mi?" sorusuna Çiçek, "Kesinlikle böyle bir izlenimim olmadı. Bir kez çocuğunu okuldan alıp evine götürmüştüm. Kendisi Ümraniye'de oturur. Ancak evine hiç girmedim." yanıtını verdi. Tanık Çiçek, bir üye hakimin, "Ankara'da müşterinin destek alacağı başka firma yok muydu? Neden İstanbul'dan bir firmayı çağırdılar?" sorusunu, "Bizim meslekte İstanbul'da sayılı firmalar vardır. Biz bunlardan biriydik. Referansla bizi bulmuşlar." diye cevapladı.

Duruşmada daha sonra sanık Merallı, tanığa "Ankara'da senin yanından hiç ayrıldım mı?" sorusunu yöneltti. Tanık Çiçek de "Ankara'ya gitmek için sabah beni evden aldı. Ertesi günün gecesine kadar hep beraberdik." dedi. - "FETÖ üyesi olduğuna dair izlenimim olmadı" Tanık sanık Merallı'nın iş ortağı Mehmet Altıntaş, elektrik mühendisi olduğunu belirterek, sanık ile 2008 yılından beri tanışık olduğunu, birlikte Alman meşeli bir firmada çalıştıktan sonra ortak olarak akıllı ev yapan bir şirket kurduklarını söyledi. Altıntaş, "Ankara'dan bir iş almıştık. Emrullah ile şirket personeli Mehmet Fatih Çiçek, Ankara'ya gitti. Onun haricinde daha gerilerde anımsadığım bir şey yok. 14 Temmuz'da eşim ve çocuğum ile dışarıdaydım. 15 Temmuz'da da Bulgurlu Namazgah'taki şirketimizdeydim. Evine gitmişliğim vardı. Evliydi." bilgisini verdi. Altıntaş, Mahkeme Başkanı'nın, "Merallı'nın FETÖ/PDY üyesi olduğuna dair bir izleniminiz oldu mu?" sorusuna "hayır" yanıtı verdi. Tanık Altıntaş, üye hakimin, "Ankara'ya çalıştığınız bir firma var mıydı? Merallı ve Çiçek'in Ankara'ya erken saatte gittiklerini biliyor musunuz? 14 Temmuz'da mesaiye geldiler mi?" soruları üzerine şunları anlattı: