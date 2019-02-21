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FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem imamları"nın davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 19:48 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılandığı davada tahliye talepleri reddedildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılandığı davada, tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, ara karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, 7 sanık hakkındaki yakalama kararının devamına ve kamera kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporunun beklenmesine karar verdi.

Halen incelemesi devam eden bir kısım sanıklara ait dijital materyallerle ilgili olarak Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne yazı yazılarak, dijital inceleme raporlarının gönderilmesinin istenilmesine karar veren mahkeme, aksi halde dijital materyallerinin iadesine ve dijital materyaller geldiğinde bilirkişi heyeti oluşturularak rapor hazırlanmasına hükmetti.

Mahkeme, bir kısım sanıklarla ilgili savcılıktan ankesörlü hatlardan arandıklarına dair kayıtlarının istenilmesine, dosyaya katkı sağlanmayacağı anlaşılmadığından 19 tanığın dinlenilmesi talebinin reddini kararlaştırdı.

Beklenen raporların gelmesinden sonra savcılığın esas hakkındaki mütalaasını hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar veren mahkeme, tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmetti.

Duruşma, 13 Mayıs’ta Silivri’de görülmek üzere ertelendi.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi Sualtı Taarruz (SAT)

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