İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 45’i tutuklu 52 sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasının bir kısmını okudu.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, asker olan sanıkların Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emir komuta zincirinden kopuk olarak FETÖ'nün mahrem imamlarından talimat aldıkları, 15 Temmuz darbe girişimi akşamı SAT ve SAS komutanlıklarında emir komuta zinciri dışında hareketler olduğu, kameraların kırıldığı, personele birliğe gitme mesajlarının atıldığı, bu mesajı alan ve birliklere giden personelin darbe girişimine katıldıkları belirtildi.

Eski Binbaşı Hakan Egemen’in öncülüğünde 25 sanığın SAT’ta toplantı yaptıkları, bu toplantıda Egemen’in "Bu akşam bir iş yapacağız, darbe yapacağız" şeklinde konuşma yaptığı anlatılan mütalaada, çeşitli görevlendirmeler yapıldığı, Egemen tarafından sadece darbe girişimine katılacak personelle tek tek konuşulduğu, eğitim ile gerçek silahların değiştirildiği, bu silahların araçlara yüklendiği, bir kısım personelin de Ankara’daki Akıncı Üssü’ne gittiği kaydedildi.