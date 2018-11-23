İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılandığı davada, tahliye talepleri reddedildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan 20. duruşmada tutuklu sanıklar suçsuz olduklarını iddia ederek tahliyelerini istedi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin suça karışmadıklarını savunarak tahliye talebinde bulundu.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, kuvvetli suç şüphesi, atılı suçun niteliği, mevcut delil durumu gibi gerekçelerle 42 sanığın tutukluk hallerinin devamına karar verdi.

Firari 7 sanık hakkındaki yakalama kararının infazının beklenmesine karar veren mahkeme heyeti, 16 tanığın dinlenilmesine hükmetti.

Görüntülerle ilgili bilirkişi raporunun beklenmesine hükmeden heyet, ankesörlü hattan arandığı tespit edilen ve hakkında soruşturma başlatılan 10 sanığın arandığı tarihlere ilişkin HTS kayıtlarının BTK'dan istenmesini kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti bir sonraki duruşmanın 11-22 Şubat 2019'da yapılmasına karar verdi.

