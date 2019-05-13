İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 45’i tutuklu 52 sanığın yargılandığı davada, savcılık tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını istedi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, gelen belgeler okundu.

Mahkeme başkanı, başka dosyalardan bir kısım sanıklarla ilgili itirafçı beyanlarının geldiğini, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından kayıp ve çalıntı silahların listesinin dosyaya ulaştığını belirtti.

Bir kısım sanıklarla ilgili dijital materyallerle ilgili yazıların mahkeme geldiğini belirten başkan, bir kısım sanıklarla ilgili dijital materyallerin incelemesinin devam ettiğini, bu konuyla ilgili belgelerin rapor alınması için bilirkişiye gönderildiğini söyledi.

Başkan ayrıca sanıklarla ilgili HTS döküm kayıtlarının da mahkemeye geldiğini ifade etti.