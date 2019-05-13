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FETÖ sanığı SAT'çılarla "mahrem imamları"nın davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 17:47 | Son Güncelleme

45’i tutuklu 52 sanığın yargılandığı davada, savcılık tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını istedi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 45’i tutuklu 52 sanığın yargılandığı davada, savcılık tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını istedi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, gelen belgeler okundu.

Mahkeme başkanı, başka dosyalardan bir kısım sanıklarla ilgili itirafçı beyanlarının geldiğini, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından kayıp ve çalıntı silahların listesinin dosyaya ulaştığını belirtti.

Bir kısım sanıklarla ilgili dijital materyallerle ilgili yazıların mahkeme geldiğini belirten başkan, bir kısım sanıklarla ilgili dijital materyallerin incelemesinin devam ettiğini, bu konuyla ilgili belgelerin rapor alınması için bilirkişiye gönderildiğini söyledi.

Başkan ayrıca sanıklarla ilgili HTS döküm kayıtlarının da mahkemeye geldiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı avukat Necip Kibar da dosyaya gelen belgelerle ilgili bir diyeceklerinin olmadığını, dosyanın geldiği aşama dikkate alınarak, bir taleplerinin olmadığını dile getirerek, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Cumhuriyet savcısı, hakkında yakalama kararı bulunan sanıkların yakalanma kararlarının devam etmesini, tutuklu 45 sanığın bu hallerinin devamını ve eksikliklerin giderilmesinden sonra mütalaasını hazırlamak için dosyanın savcılığa gönderilmesini istedi.

Bir kısım sanıkların taleplerinin alınmasından sonra duruşma yarına ertelendi.

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15 Temmuz darbe girişimi Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıkları

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