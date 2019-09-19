FETÖ sanığı Türk Yıldızları eski pilotu: 30 Ağustos'taki alçak uçuş normaldi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da FETÖ/PDY'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında tutuklanan Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın eski pilotu yüzbaşı Ali Onur Adalı'nın yargılanmasına devam edildi. Ali Onur Adalı, 2015 yılındaki 30 Ağustos törenlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu protokol tribününün üzerinden yaptığı alçak uçuşun normal bir uçuş olduğunu öne sürerek, "Bu uçuş, her zamanki uçuşlardan biriydi" dedi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 26 Aralık 2018 tarihinde gözaltına alınıp, tutuklanan Türk Yıldızları eski pilotu Ali Onur Adalı'nın 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanmasına devam edildi. Konya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Ali Onur Adalı, tutuklu bulunduğu Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Adalı, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini, FETÖ ile bir bağlantısının bulunmadığını savundu.

Mahkeme heyeti tarafından 2015 yılındaki 30 Ağustos törenlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu protokol tribününün üzerinden yaptığı alçak uçuşun sorulması üzerine Ali Onur Adalı, o uçuşun normal olduğunu öne sürdü. Adalı, savunmasında, ''Bu uçuş, her zamanki uçuşlardan biriydi. Uçağın arızalandığına dair bir ifadem olmadı. Karşı tarafta bina olduğu için, ani burun kaldırmam gerekti. Egzoz dumanı bu nedenle protokol tribünü üzerinde kaldı. 15 Temmuz'da da evimden çıkmadım" diye konuştu.

Dosyasında bulunan arama kayıtlarında çelişkiler ve yanlışlıklar bulunduğunu, kendisine gelen aramaların FETÖ ile ilişkili olmadığını iddia eden Ali Onur Adalı, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Yıldızları hayranları tarafından sık sık aranırdım. Hayranlar tarafından çok arandığım için sabit hatlardan gelen telefonlardan şüphelenmedim. Arama kayıtlarında çıkan bir kişiyle konuşmamın sebebi de hemşehrim olması ve çocuğunu benimle tanıştırmak istemesiydi. Elazığlılar Derneği tarafından arandığımda, 'kurban bağışı' tarafımdan istendi. Ben de 'Kurban kesmiyorum, bağış yapıyorum' dedim. Bunun üzerine öğrencilere bağış yapabileceğim söylenince, 'Hesap numarası gönderirseniz, öğrencilere destek olabilirim' dedim. Ben hayatım boyunca gerek LÖSEV gibi, gerekse öğrenci dernekleri gibi kurumlara cüzi bağışlarda bulundum. Öğrencilere gönderdiğim 50 lira gibi düşük rakamlar benim için çok doğaldı."

Duruşma, tanıkların dinlenmesinin ardından ertelendi.

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