FETÖ sanığı üsteğmene 6 yıl 3 ay hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada meslekten ihraç edilen üsteğmen Sertuğ A., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada kanun hükmünde kararname ile meslekten ihraç edilen tutuklu sanık Sertuğ A. ile avukatı hazır bulundu. Örgütsel gizliliği korumak amacıyla kontörlü veya sabit telefon hatlarından görüşme yaptığı iddia edilen Sertuğ A., hakkında yapılan suçlamaları reddederek, beraatini istedi.
Mahkeme heyeti Sertuğ A.’yı, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarpıtarak, tahliyesine karar verdi.
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