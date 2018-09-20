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FETÖ sanığı üsteğmene 7,5 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2018 13:40 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada tutuklu sanık üsteğmen Dursun Tarık Batman, 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada tutuklu sanık üsteğmen Dursun Tarık Batman, 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık üsteğmen Dursun Tarık Batman ile avukatı hazır bulundu. Örgüt üyeleri tarafından ankesörlü telefonlar ile arandığı iddia edilen Batman, üzerine atılı suçlamaları reddederek, beraatini istedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu, Dursun Tarık Batman'ı, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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