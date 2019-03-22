FETÖ sanığı Yılmazer hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Ankara bölgesi kaymakamlar sorumlusu" olduğu ve "silahlı terör örgütü yönetmek" suçundan yargılanan eski TÜBİTAK personeli Mesut Yılmazer'in tahliyesine yapılan itiraz kabul edilerek, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince verilen tahliye kararına, Yılmazer'in yeniden tutuklanması talebiyle başsavcılıkça itirazda bulunulduğu anımsatılarak, itirazı kabul eden Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinin, Yılmazer hakkında yakalama kararı çıkardığı belirtildi.

Açıklamada, "Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada Mesut Yılmazer'in FETÖ şüphelisi Ali Fuat Yılmazer'in akrabası olduğu iddia edilmiş ise de sanık Mesut Yılmazer'in Kütahya, Ali Fuat Yılmazer'in ise Sakarya nüfusuna kayıtlı olduğu ve taraflar arasında akrabalık ilişkisi bulunmadığı tespit edilmiştir" denildi.

Yılmazer, Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince görülen FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına ilişkin 28 sanıklı davada "silahlı terör örgütü yönetmek" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

İddianamede, Yılmazer'in, ByLock kullanıcısı ve örgütün "Ankara bölgesi kaymakamlar sorumlusu" olduğu belirtiliyor.

