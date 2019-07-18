FETÖ sanığı Yurt Atayün'ün başvurusu reddedildi

Atayün'ün, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu belirtilen emniyet mensuplarına yönelik bir soruşturma kapsamında tutuklandığına işaret edilen kararda, başvurucunun isnat edilen suç yönünden kuvvetli suç şüphesi altında olduğunun sulh ceza hakimlikleri ve yargılamayı yapan ağır ceza mahkemesi tarafından verilen tutukluluğa ilişkin kararlarda açıkça belirtildiği aktarıldı.

Kararda, uzun tutuklulukla ilgili başvurularda, derece mahkemelerince verilen tutuklama ve tutukluluğun devamına ilişkin kararlarda açıklanan gerekçelerin somut olayın özelliklerine göre suçun işlendiğine dair kuvvetli belirtinin ve tutuklama nedenlerinin varlığı ve tutuklamanın ölçülülüğü bağlamında ilgili ve yeterli olup olmadığına bakıldığı belirtildi.

Tutuklama ve tutukluluğun devamı kararlarında atıf yapılan veya soruşturma dosyasında bulunduğu ifade edilen delillerin içeriği dikkate alındığında tutukluluğun ön şartı olan suç işlendiğine dair kuvvetli belirtinin bulunduğuna ilişkin kararın ilgili ve yeterli olduğu tespitine yer verilen kararda, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Başvurucunun bağlantılı olduğu iddia edilen örgütün özellikleri, bu örgütün yapılanmasının boyutu ve faaliyetlerinin niteliği, bu türdeki soruşturmaların yürütülmesinin diğer soruşturmalara göre zorluğu da dikkate alındığında savcılık tarafından 979 mağdurun ve aralarında başvurucunun da olduğu 122 şüphelinin bulunduğu soruşturma yaklaşık bir buçuk yılda tamamlanarak kamu davası açılmıştır.

Yargılamayı yapan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince en geç 30 günde bir başvurucunun tutukluluk durumunun değerlendirildiği, düzenli aralıklarla ve en geç 3 ay arayla toplam 114 duruşma yapıldığı, bu duruşmalarda sanıkların, katılanların ve tanıkların dinlendiği ve sair delillerin toplandığı görülmektedir. Bu itibarla genel olarak soruşturmanın ve davanın yürütülmesinde savcılık ve derece mahkemelerince hareketsiz kalınan bir dönem olmadığı gibi yargılamada özensizlik gösterildiği de tespit edilmemiştir."