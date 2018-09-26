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FETÖ sanığı Yusuf Boydak'ın hisselerine mahkemeden müsadere kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 12:39 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında görülen davada, geçen 12 Temmuz'da 'örgüt üyeliği' suçundan 7,5 yıl hapis cezası alan Yusuf Boydak'ın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen, Boydak Holding ve bağlı şirketlerdeki hisseleri için müsadere (devlete aktarılması) kararı çıktı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında görülen davada, geçen 12 Temmuz'da 'örgüt üyeliği' suçundan 7,5 yıl hapis cezası alan Yusuf Boydak'ın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen, Boydak Holding ve bağlı şirketlerdeki hisseleri için müsadere (devlete aktarılması) kararı çıktı. Kararla, Boydak Ailesi'nden 8'inci kişinin hisseleri için müsadere kararı çıkmış oldu.
2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Yusuf Boydak ile avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, diğer dosyadaki sanıkların Boydak Holding'deki hisselerinin müsadere edildiğini ve sanık Yusuf Boydak'ın da hisselerinin olduğu gerekçesiyle, söz konusu hisselerin de müsaderesine karar verilmesini istedi.
'GELİRLERİMİZ GİTTİ'
Mahkemede ifade veren Yusuf Boydak, mağdur olduklarını söyleyerek, "Bizim gelirlerimiz hep gitti. Mağdur durumdayız. Evimin kira bedeli olmasa aç kalırız. İnanın çok zor durumdayız. Açık yüreklilikle FETÖ'cü olmadığımı her platformda söyledim. Bana 7,5 yıl hüküm verildi. Gerçekten mağdur durumdayız. Önceden veren el olurken şimdi alan el olmaktan korkuyoruz" diye konuştu. Sanık vekili avukat Bülent Hayri Acar ise kovuşturmanın genişletilmesi isteğinde bulunarak, "Önceki duruşmanın kararı bellidir. İstinaf yoluna gittik. Müsadere kararı hukuki değildir" dedi.
Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu, Yusuf Boydak'ın, TMSF'ye devredilen Boydak Holding ve şirketlerdeki hisselerinin müsaderesine karar verdi. Heyet, sanık vekilinin kovuşturmanın genişletilmesi isteğini de reddetti.
7 SANIĞIN ŞİRKET HİSSELERİ DEVLETE AKTARILMIŞTI
Geçen 12 Temmuz'da Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, TMSF tarafından yönetilen şirket hisseleriyle ilgili 12 Temmuz'da karar veren mahkeme heyeti, kardeş olan sanıklar Hacı, Memduh, Mustafa, Bekir ile diğer aile fertleri Şükrü, Erol ve İlyas Boydak'a ait şirket hisselerinin müsaderesine (devlete aktarılması) hükmetmişti. Mahkeme heyetinin bugün verdiği karar sonrası, aileden 8'inci kişinin hisseleri için müsadere kararı çıkmış oldu.

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