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FETÖ sanığı zabıt katibine 7 yıl 6 ay hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 16:05 | Son Güncelleme

FETÖ sanığı zabıt katibine 7 yıl 6 ay hapis cezası

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan zabıt katibi, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya daha önce Sivas adliyesinde zabıt katibi olarak görev yapan tutuklu sanık Yunus Emre Karyağdı ve avukatı katıldı.

Sivas Adliyesinde görev yaparken FETÖ/PDY'nin "beşlik" diye tabir edilen örgüt üyelerinden oldukları öne sürülen iki zabıt katibinden biri olan Karyağdı, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Daha önceki sözlü ve yazılı savunmalarını tekrar eden sanık Karyağdı, "Üzerime atılı bulunan 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçunu işlediğime dair dosya kapsamında hiçbir maddi delil bulunmamaktadır. Üzerime atılı suçun unsurları oluşmadığı açıkça ortadadır." dedi.

Örgütün "Kayseri bölge adliye imamı" olduğu iddia edilen B.P'nin beyanlarının çelişkili ve yalan olduğunu savunan Karyağdı, ifadesinde şunları kaydetti:

"B.P'nin önceki ifadeleri ve mahkemeniz huzurunda alınan ifadeleri incelendiği zaman çelişkiler açıkça görülecektir. B.P'nin soyut ve çelişkiden ibaret olan ifadelerinin hakkımdaki hükme esas alınması hukuken mümkün değildir. Bu hususun değerlendirilmesini talep ediyorum."

B.P. ile herhangi bir irtibatı olmadığını öne süren Karyağdı, bu kişinin Kayseri'deki evine gidip geldiği yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Sanık Karyağdı, tutuklu kaldığı sürenin ve üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmaması nedeniyle tahliyesini ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

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FETÖ/PDY hapis cezası Sivas

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