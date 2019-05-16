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FETÖ sanığı Zaman gazetesi çalışanı beraat etti

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2019 15:42 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, terör örgütü FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan kapatılan Zaman gazetesi çalışanı İsa K., beraat etti.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, terör örgütü FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan kapatılan Zaman gazetesi çalışanı İsa K., beraat etti.
Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına kapatılan Zaman gazetesinde dağıtıcı olarak çalışan İsa K., Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Bodrum'dan katıldı. İsa K., "Silahı sadece askerde eline almış birisiyim. Örgüt üyesi değilim. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. İnsanlarla ramazan ayında iftar yapıp, sohbet etmek suç mu?" diye konuştu.
Duruşmada sanığın halasının torunu İ.E. de tanık olarak dinlendi. 2016 yılı ramazan ayında İsa K.'nin daveti ile evine gittiğini anlatan İ.E., "15 Temmuz'dan 1 ay önce evine sohbete çağırdı. Sohbet ediyorduk, ardından konu siyasete geldi. Devlet aleyhine konuşarak, 'Göreceksiniz her şey değişecek' dedi" dedi.
Duruşma savcısı sanığın hazırlık ve mahkeme aşamasında örgütü savunduğu gerekçesiyle cezalandırılmasını isterken, mahkeme yapılan yargılama sonucu İsa K.'nin beraatine karar verdi.

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