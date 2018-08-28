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FETÖ sanığına 4 yıl 7 ay hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 13:21 | Son Güncelleme

İzmir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açılan davada yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanık, 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açılan davada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanığa, 4 yıl 7 ay hapis cezası verildi.

İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ferdi Bayraktar ile avukatı katıldı.

Sanık avukatı, müvekkilinin geçmişte bütün dini yapılara maddi ve manevi destekte bulunduğunu ve müvekkilinin dini duygularından faydalanıldığını ileri sürerek, ByLock programını Google Play Store'dan kendisine verilen tavsiye sonucu indirdiğini iddia etti.

Sanık avukatı, müvekkilinin ByLock'u silahlı terör örgütü üyesi olmak amacıyla indirmediğini öne sürerek, "Bir akıllı telefon kullanıcısı bir programı ya tavsiyeyle ya indirme sayısı fazlaysa indirir. Müvekkil yazılımcı olmadığından programın alt yapısını bilmediğinden indirmiştir. Bildiklerini samimiyetle anlatmıştır. Müvekkilin yapının merkezinde olmadığı ortadadır. Ciddi anlamda ekonomik mağduriyetleri vardır. Tahliye talep ediyoruz." diye konuştu.

Tutuklu sanık Bayraktar ise son söz olarak tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum ettiği sanığın bu cezasını Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) ilgili maddesi gereğince yarı oranında artırarak 7 yıl 15 aya yükseltti.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması gerektiğine kanaat getirilen sanığın cezasını tekrar 5 yıl 6 aya çeviren heyet, cezada indirim yaparak sanığın 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verdi.

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