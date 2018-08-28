FETÖ sanığına 4 yıl 7 ay hapis cezası

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açılan davada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanığa, 4 yıl 7 ay hapis cezası verildi.
İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ferdi Bayraktar ile avukatı katıldı.
Sanık avukatı, müvekkilinin geçmişte bütün dini yapılara maddi ve manevi destekte bulunduğunu ve müvekkilinin dini duygularından faydalanıldığını ileri sürerek, ByLock programını Google Play Store'dan kendisine verilen tavsiye sonucu indirdiğini iddia etti.
Sanık avukatı, müvekkilinin ByLock'u silahlı terör örgütü üyesi olmak amacıyla indirmediğini öne sürerek, "Bir akıllı telefon kullanıcısı bir programı ya tavsiyeyle ya indirme sayısı fazlaysa indirir. Müvekkil yazılımcı olmadığından programın alt yapısını bilmediğinden indirmiştir. Bildiklerini samimiyetle anlatmıştır. Müvekkilin yapının merkezinde olmadığı ortadadır. Ciddi anlamda ekonomik mağduriyetleri vardır. Tahliye talep ediyoruz." diye konuştu.
Tutuklu sanık Bayraktar ise son söz olarak tahliye talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum ettiği sanığın bu cezasını Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) ilgili maddesi gereğince yarı oranında artırarak 7 yıl 15 aya yükseltti.
Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması gerektiğine kanaat getirilen sanığın cezasını tekrar 5 yıl 6 aya çeviren heyet, cezada indirim yaparak sanığın 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verdi.
155'e kendi düğününü ihbar etti!
Hamile kız çocuğuyla ilgili korkunç ayrıntı!
Telefonunuz bu listede yer alıyorsa dikkat! İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar
Türkiye'den ABD heyetinin Ankara temaslarına ilişkin açıklama
Kıskıvrak yakalandı! 11 yaşındaki erkek çocuğu yalnız bulunca...
AK Parti'den MHP'ye ittifak teklifi!
AK Parti ve MHP'den flaş 'idam' kararı! Anlaştılar
Kadınlar neden seksi selfie paylaşıyor? Sebebine çok şaşıracaksınız
Manisa'da heyecanlandıran keşif
Doktor adayı Berika sosyal medyayı sallıyor! Sırf onu görmek için hastaneye geliyorlar
Erkekler anne sütünün peşine düştü, bebekler aç kaldı
Whatsapp kullanıcılarını bekleyen tehlike! Özel dosyalarını Google Drive'da saklayanlar dikkat
Okuyucu Yorumları 0 yorum