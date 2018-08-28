FETÖ sanığına 4 yıl 7 ay hapis cezası

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açılan davada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanığa, 4 yıl 7 ay hapis cezası verildi.

İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ferdi Bayraktar ile avukatı katıldı.

Sanık avukatı, müvekkilinin geçmişte bütün dini yapılara maddi ve manevi destekte bulunduğunu ve müvekkilinin dini duygularından faydalanıldığını ileri sürerek, ByLock programını Google Play Store'dan kendisine verilen tavsiye sonucu indirdiğini iddia etti.

Sanık avukatı, müvekkilinin ByLock'u silahlı terör örgütü üyesi olmak amacıyla indirmediğini öne sürerek, "Bir akıllı telefon kullanıcısı bir programı ya tavsiyeyle ya indirme sayısı fazlaysa indirir. Müvekkil yazılımcı olmadığından programın alt yapısını bilmediğinden indirmiştir. Bildiklerini samimiyetle anlatmıştır. Müvekkilin yapının merkezinde olmadığı ortadadır. Ciddi anlamda ekonomik mağduriyetleri vardır. Tahliye talep ediyoruz." diye konuştu.