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FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 13:39 | Son Güncelleme

Eskişehir’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık 6 yıl 3 ay hapis ile cezalandırdı.Eskişehir 4.

Eskişehir’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık 6 yıl 3 ay hapis ile cezalandırdı.
Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, örgütün Eskişehir yapılanmasında yer aldığı iddia edilen tutuksuz sanık Türkan G. ve avukatı katıldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, Türkan G.’ye ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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