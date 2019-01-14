HABER

FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 12:27 | Son Güncelleme

İzmir'de FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Melih Özarslan ve avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı esasa ilişkin verdiği mütalaasında, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen sanığın, örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan Şifa Üniversitesinde çalıştığını, elde edilen somut deliller ve tanık ifadelerininin de dikkate alınarak, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması yönünde talepte bulundu.

Tutuklu bulunduğu Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) savunmasını yapan Özarslan, mecbur kaldığı için Şifa Üniversitesinde çalıştığını, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden önce işten çıkarıldığını iddia ederek, burada çalıştığı için pişman olduğunu belirtti.

Özarslan 8 aydır tutuklu olduğunu vurgulayarak, "Adalete sığınıyorum, beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum ettiği Özarslan'ın tahliyesine karar verdi.

PARTNERDönemin En Popüler Modeli: Bella HadidDönemin En Popüler Modeli: Bella Hadid
Bakan'dan çok önemli ilaç açıklaması!Bakan'dan çok önemli ilaç açıklaması!
Bursalı tesisatçıdan şehit ve gazi ailelerine ücretsiz hizmetBursalı tesisatçıdan şehit ve gazi ailelerine ücretsiz hizmet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avukat FETÖ İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi Sanık

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'da patlama! Sosyal medyada panik

Sakarya'da patlama! Sosyal medyada panik

Gözaltına alınan Ferhat Tunç adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan Ferhat Tunç adliyeye sevk edildi

G.Saray'da ayrılık! Barcelona...

G.Saray'da ayrılık! Barcelona...

Türk Halk Müziği'nin duayen isminden üzen haber!

Türk Halk Müziği'nin duayen isminden üzen haber!

Trump'tan Türkiye'ye için ağır sözler: Yıkıma uğratırız

Trump'tan Türkiye'ye için ağır sözler: Yıkıma uğratırız

Trump'ın sözlerine Türkiye'den jet hızında cevap!

Trump'ın sözlerine Türkiye'den jet hızında cevap!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Bakan açıkladı... SGK 30 ilacı daha ödeme listesine aldı!

Bakan'dan çok önemli ilaç açıklaması!

Hepsini çöpten aldılar! Sayı 25 bine ulaştı

Hepsini çöpten aldılar! Sayı 25 bine ulaştı

Balıkesir'de jandarma karakol komutanı gözaltında!

Şok operasyon! Komutan gözaltına alındı

Her gün ölümle yüz yüze gelerek yaşıyor

Her gün ölümle yüz yüze gelerek yaşıyor

Çocuk istismarcısına evlilik affı Meclis'e geliyor

Çocuk istismarcısına evlilik affı Meclis'e geliyor

Mahalleyi su bastı, onlar botla tur attı! Bakın neden yapmışlar?

Mahalleyi su bastı, onlar botla tur attı! Bakın neden yapmışlar?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.