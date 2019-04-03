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FETÖ sanığına 8 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 11:23 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan iş adamı, 8 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.Şanlıurfa 5.

Şanlıurfa’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan iş adamı, 8 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Mehmet Fazıl Karaçizmeli ile avukatı katıldı. Karaçizmeli savunmasında, örgütle herhangi bir bağı bulunmadığını, suçsuz olduğunu öne sürdü. Savcı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgüt içerisinde aktif olarak görev aldığının, hem deliller hem de tanık ifadeleriyle kesinleştiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Karaçizmeli’ye ’Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 8 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

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