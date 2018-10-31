Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanan G.T, mahkemede etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtince alt sınırı 7 yıl 6 ay olan cezası, 1 yıl 6 ay 22 güne düşürüldü ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık G.T. ile avukatı katıldı.

Savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan sanık G.T, önceki beyanlarını tekrarladığını belirtti.

Üniversite öğrenimi döneminde maddi imkansızlıklar nedeniyle örgüt evlerinde kaldığını, bu ilişkisini mezun olduktan sonra da devam ettirdiğini kaydeden G.T, örgütte kaldığı süre boyunca kendisine pasif görevler verildiğini iddia etti.

Örgütün gerçek yüzünü gördükten sonra ilişkisini kopardığını, bu yapıya ilişkin bildiklerini anlattığını ifade eden G.T, vatan haini olmadığını söyledi.

Sanık G.T, itiraflarının dikkate alınarak hakkında "etkin pişmanlık hükümleri"nin uygulanmasını talep etti.

Sanık avukatının savunmasının ardından hükmünü açıklayan mahkeme, sanığı alt sınırı 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla başlayan "silahlı terör örgütüne üyelik"ten suçlu buldu.

Sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebini yerinde gören mahkeme, cezayı 1 yıl 6 ay 22 güne indirdi.

Sanık G.T'nin sabıkasız olması nedeniyle hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Öte yandan cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasında, sanık G.T'nin FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu bilgisine yer verildi.

