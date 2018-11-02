Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski komiserin cezası, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 8 ay 18 güne indirilerek, hükmün açıklanması geri bırakıldı.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık F.M. ile avukatı katıldı.
Cumhuriyet savcı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, FETÖ'nün şifreli haberleşme programları "ByLock" ve "Eagle" kullanıcısı olduğunu ancak örgütün yapısı ve işleyişine yönelik kapsamlı beyan ve teşhislerde bulunduğunu belirterek, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezalandırılmasını talep etti.
Sanık F.M. ise örgütün gerçek yüzünü gördükten sonra ilişkisini kopardığını, bu yapıya ilişkin bildiklerini anlattığını ifade etti, pişman olduğunu söyledi.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı F.M'nin cezasını, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 8 ay 18 güne indirdi. Heyet, sanığın sabıkasız olması nedeniyle hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
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