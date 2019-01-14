Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan yargılanan ve etkin pişmanlıktan yararlanan eski komiser yardımcısı D.S, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık D.S. ve avukatı katıldı.

Duruşmada, Mahkeme Başkanı Melih Uçar dava dosyasına gelen evrakı okudu, ardından sanığa son sözünü sordu.

Sanık D.S. 2002 yılında FETÖ'nün yönlendirmeleriyle Emniyet teşkilatının sınavlarına girdiğini, kazandıktan sonra emniyetin çeşitli birimlerinde çalıştığını anlattı.

Örgütün hücre evlerinde toplantılara katıldığını itiraf eden D.S. "Bu evlerde Gülen'in CD'lerini izler, kitaplarını okurduk. Bu toplantılara iki sivil de gelir, bizlere 'cemaat' hakkında bilgi verirdi." diye konuştu.

D.S, 2008 yılında tayininin Tokat'a çıktığını ancak örgüt mensubu olarak bildiği atama dairesindeki polis müdürünün "Seni Ankara'dan göndermeyelim." dediğini, bunun üzerine Ankara'da kaldığını belirtti.

O tarihten itibaren örgütün birçok toplantısına katıldığını ve bu toplantılara gelen şahısları savcılıkta teşhis ettiğini ileri süren D.S, etkinlik pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini kaydetti.