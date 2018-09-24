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FETÖ sanığına etkin pişmanlıktan ceza indirimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 19:32 | Son Güncelleme

Adana'da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan sanığın, örgütün deşifre edilmesine yönelik verdiği bilgiler dikkate alınarak cezası 2 yıl 1 aya indirildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan sanığa verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası, örgütün deşifre edilmesine yönelik verdiği bilgiler dikkate alınarak 2 yıl 1 aya indirildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık E.D. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık E.D'nin örgütün deşifre edilmesine yönelik itiraflarda bulunduğu için hakkında etkin pişmanlık kapsamında ceza indirimi uygulanmasını talep etti.

Sanık E.D. savunmasında, tüm bildiklerini önceki aşamalarda anlattığını belirterek, beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın cezasını, örgütün deşifre edilmesine yönelik verdiği bilgileri dikkate alarak 2 yıl 1 aya indirdi.

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13.Ağır ceza mahkemesi ceza indirimi Etkin Pişmanlık FETÖ/PDY davası

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