FETÖ sanığına hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, yurt dışına kaçmaya hazırlanırken yakalanan sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Medine Ayan ile avukatı katıldı.

Sanık Ayan, savunmasında, önceki celselerde yaptığı savunmaları tekrar ettiğini belirterek, ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını ve örgütün şirketlerinde çalıştığını ifade ederek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ayan'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Sanık Medine Ayan, 24 Temmuz 2018'de Tekirdağ'da yurt dışına kaçmaya hazırlanırken eşiyle birlikte yakalanmıştı.

