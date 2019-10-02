FETÖ sanığına hapis cezası

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan sanığa, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Feride T, Tosya Asliye Ceza Mahkemesinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla (SEGBİS) katıldı.

Sanık Feride T, savunmasında, örgütle bir bağının bulunmadığını ileri sürdü.

Suçsuz olduğunu savunan Feride T, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığı, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

