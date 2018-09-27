KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında eski Boydak Holding yöneticilerinden M.B'nin eşi M.B'nin yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık M.B. katılmadı, avukatları hazır bulundu.

FETÖ soruşturması kapsamında KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesine 50 bin lira bağışta bulunduğu ve örgüt ablalığı yaptığı öne sürülen M.B'nin duruşmasında itirafçı olan örgütün sözde Kocasinan bölge mezun öğrencilerden sorumlu kadın M.İ. tanık olarak dinlendi.

Etkin pişmanlık kapsamında örgüt ile ilgili tüm bildiklerini anlattığını belirten M.İ, kendisinin örgüt içerisinde Kocasinan bölgesinde mezun öğrencilerden sorumlu olduğunu ifade etti.

Ailenin 2013-2014'te ramazan aylarında iftar verdiğini aktaran M.İ. şunları söyledi:

"Bu yemeklere örgütte üst düzey yönetici olanlar katılırdı. Bir gün ablalar, bir gün abiler şeklinde olurdu. Ben de iki kez katıldım, 150 kişilik bir yemekti. Orada M.B. bir konuşma yapmıştı. Konuşmanın içeriğinde, örgütün öğrenci evlerinde koltuk, kanepe, perde gibi malzemelerin hayır toplama yolu veya örgüt üyesi esnaftan karşılıksız temin edilmesi gerektiği önerilerinde bulunmuştu. Yine toplantıda küçük bölgecilik yapan kişilerin, büyük bölgecilerle irtibatı nasıl kuracakları, bursu nasıl toplayacakları konuşulmuştu."